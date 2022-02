Prosciolti ex poliziotto Martina ed ex carabiniere Di Bella dall’accusa di violenza

Prosciolti il vicecommissario della polizia Valter Martina ed il sottoufficiale dei carabinieri Luigi Di Bella, entrambi in pensione: rimessa la querela nei loro confronti, il reato è stato dichiarato estinto ed il giudice del tribunale di Aosta Marco Tornatore li ha prosciolti.



L’accusa nei loro confronti era di violenza privata e lesioni personali aggravate insieme ad Alessandro Udali, prosciolto anch’egli, titolare coi familiari del ristorante Lo Riondet a La Thuile.



Secondo quanto ricostruito La procura di Aosta ha ricostruito i fatti che risalgono a luglio dell’anno scorso, i tre avrebbero chiuso e picchiato un giovane che lavorava per il ristoratore in una stanza del locale che avrebbe avuto una discussione con la sorella di Udali a seguito della quale sarebbe scattata la violenza.



Il dipendente era poi andato al pronto soccorso dov’era stato medicato e giudicato guaribile in dieci giorni, sporgendo poi denuncia; nell'accordo raggiunto tra le parti Di Bella e la sorella di Udali hanno rimesso la querela per lesioni nei suoi confronti.