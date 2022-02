La Regione nulla può per abolire obbligo green pass in esercizi pubblici come richiesto da Confcommercio

«lLa problematica sollevata da Confcommercio ha un difetto di competenza in quanto non è il Presidente della Regione che può occuparsi della materia". E' la risposta che indirettamente il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha dato a Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA che nei giorni scorsi aveva sollecitato il presidente ad operare per abolire in green pass negli esercizi pubblici.

Lavevaz, in aula ha risposto al Capogruppo della Lega, Andrea Manfrin, che richiamando la lettera di Confcommercio Valle d'Aosta inviata al Presidente della Regione che chiede «di escludere l'obbligo del green pass per accedere ai pubblici esercizi, introducendo il principio di autoresponsabilità dell'avventore» e l'appello di Federalberghi «ad approvare misure per una gestione più tempestiva delle riaperture con il fine di sostenere un settore in sofferenza».

Manfrin ha osservato: «Numerosi Paesi europei hanno già scelto di rimuovere le limitazioni collegate alla pandemia: vi è la reale necessità di rendere accessibili a tutti, turisti e cittadini, gli spazi ad oggi subordinati all'esibizione della certificazione verde Covid-19, anche per rendere più competitivi i nostri territori e contrastare la concorrenza dei Paesi vicini".

La Lega ha presentato un emendamento in 12° Commissione per abolire tutte le restrizioni entro il 31 di marzo che, soltanto incidentalmente non è passato ma che ha trovato il favore di tutti i gruppi, a parte quelli di estrema sinistra.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha risposto che «la problematica sollevata da Confcommercio ha un difetto di competenza in quanto non è il Presidente della Regione che può occuparsi della materia". Lavevaz ha quindi aggiunto: "Per quanto riguarda il controllo dei green pass, segnalo che per alcune tipologie di esercizi per cui è previsto il controllo a campione, vige già il principio di autoresponsabilità dell'avventore, mentre dove il controllo deve essere fatto puntualmente la responsabilità è dell'esercente.Il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiede alla Giunta regionale di intercedere per modificare uno strumento normativo introdotto dal Governo nazionale di cui fa parte anche la Lega".

Il presidente della Regione ha quindi rimarcato che "l green pass, unitamente al vaccino, è stato lo strumento per il quale stiamo uscendo dalla pandemia". Il presidente ha comunque assicurato che cercherà di togliere tutte le limitazioni quando queste non saranno più necessarie e la situazione sanitaria lo consentirà. Le valutazioni in merito saranno fatte dai comitati scientifici e tecnici.»

Il Capogruppo Manfrin, nella replica, si è chiesto: «Il green pass è stato importante per il contenimento della pandemia nel momento in cui non c'erano ancora le vaccinazioni? Quando queste non erano ancora state effettuate, in Valle d'Aosta avevamo punte di mille contagiati, mentre con l'80% dei vaccinati abbiamo registrato punte di 6 mila contagiati. Per quanto riguarda la sua osservazione di ordine politico, le ricordo che i Ministeri di competenza della Lega non si occupano di sanità. Il suo intervento insieme a quello degli altri Presidenti di Regione presso le istituzioni competenti, è importante per ottenere le risposte auspicate. Lei ritiene che la rimozione delle restrizioni avverrà quando i comitati tecnici lo riterranno opportuno, per noi, invece, la data è quella del 31 marzo.»