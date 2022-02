Il 3 marzo dalle 15 alle 17 c’è l’incontro di orientamento al corso di laurea in Infermieristica per l’anno accademico 2022/2023: l’incontro avrà luogo nella sede del CdL ad Aosta in corso Saint-Martin-de-Corléans.



Il coordinatore, i tutor e gli studenti del corso presenteranno l'offerta formativa, le modalità d’accesso e frequenza, i requisiti d’ammissione, le prospettive professionali, le esperienze vissute nell’ambito del percorso di teoria e tirocinio.



L'incontro è aperto anche a genitori e studenti, i partecipanti dovranno essere in possesso del green pass, fatta eccezione per coloro che sono esenti sulla base di idonea certificazione medica. Il corso è aperto anche durante l’anno per incontri personalizzati con studenti e genitori previa prenotazione.