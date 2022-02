Carabinieri contro il bullismo

“Il “bullizzometro” è l’utile strumento per i ragazzi/e, genitori e insegnanti attraverso il quale poter autovalutare i fattori di rischio del bullismo e cyberbullismo, fin dai piccoli segnali, e seguire i consigli su come uscirne in tempo chiedendo supporto e aiuto”.

Nell’ambito della Valle d’Aosta, l’Arma continua con l’attività informativa e con gli incontri dei propri comandanti presso gli Istituti di formazione.

Per avere ancora più informazioni è possibile accedere all’area social istituzionale: https://www.carabinieri.it/.../bullismo-e-cyberbullismo

#Carabinieri #PossiamoAiutarvi