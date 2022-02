Aosta: Entro il 3 marzo le preiscrizioni al corso gratuito di patois del Brel

L’amministrazione comunale, attraverso il Bureau régional ethnologie et linguistique (Brel), organizza un corso gratuito di patois rivolto agli adulti ed articolato in quindici incontri in presenza da effettuarsi nel periodo da marzo a giugno dalle 18 alle 20, indicativamente il lunedì, a partire dal 7 marzo nei locali, già adibiti a sede scolastica, siti in place Soldats de la Neige.



La tipologia di corso attivabile è Lingua francoprovenzale e civilisation per principianti: a tenerlo sarà Liliana Bertolo, insegnante di francoprovenzale iscritta nell’elenco regionale di esperti oltreché storica animatrice del “Concours Cerlogne” nonché voce dei “Trouveur Valdotèn”.



Il corso, che verrà avviato al raggiungimento di un numero minimo dodici iscritti, potrà accogliere al massimo venti persone; in caso di richieste in esubero verrà data precedenza a chi non ha mai frequentato corsi di patois in passato; sarà necessario disporre di Green Pass rafforzato.



Gli interessati dovranno trasmettere il modulo di pre-adesione tramite e-mail unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, al seguente indirizzo: cultura@comune.aosta.it, entro le ore 14 di giovedì 3 marzo 2022.



Il modulo è scaricabile dal sito internet comunale www.comune.aosta.it nella sezione “Servizi”, percorso “Modulistica”, “AREA A4 - Personale, Sport, Fondi Europei e Istruzione”, “Corsi di Patois”.



Selon l’assesseur communal à la Culture, Samuele Tedesco : « l’organisation en présence du cours souligne l’importance du développement de la connaissance et de l’usage du Patois que l’Administration communale poursuit. A cet égard nous confirmons la volonté de soutenir ce projet, ainsi qu’on avait fait avec la candidature de la ville d’Aoste comme siège du Concours Cerlogne, et aussi à réaliser, pour l’avenir, toutes initiatives valorisant l’emploi et la mise en valeur de la langue française dans les domaines de la culture et de l’instruction publique ».