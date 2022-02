Foire de Saint Ours de Donnas récupérée dimanche 27 mars

La Foire de Saint Ours de Donnas, annulée le dimanche 16 janvier, aura lieu le dimanche 27 mars. Cela a été décidé par la présidence de la Région Vallé d'Aoste et l'assessorat au Développement économique, en accord avec la Commune de Donnas et le comité d'organisation. Le Millénaire de la Basse Vallée offrira, comme le veut la tradition, le meilleur de l'artisanat traditionnel valdôtain dans le village de Donnas.



"La décision du comité de la Foire de Donnas - explique le président de la Région, Erik Lavevaz, l'assesseur au Développement économique, Luigi Bertschy, le syndic de Donnas Amedeo Follioley et le président du comité Graziano Comola - après la collocation au 2 et au 3 avril de la Foire de Saint Ours à Aoste, complète le tableau des initiatives printanières dédiées à l'artisanat, qui représenteront une opportunité de relancer le secteur et aussi une opportunité touristique intéressante pour ceux qui veulent visiter notre région".