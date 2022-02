Saint Vincent-Chatillon: Consigli comunali auditi in Commissione

Prosegue in quinta Commissione "Servizi sociali" il percorso di approfondimento sull'ipotesi di creare un liceo scientifico a indirizzo sportivo a Saint-Vincent, così come sollecitato da una risoluzione approvata dal Consiglio Valle nella seduta del 13 gennaio 2022. Nella riunione di oggi, mercoledì 16 febbraio, i Commissari hanno audito i Sindaci, accompagnati da una rappresentanza dei gruppi politici di maggioranza, e una delegazione delle forze politiche di minoranza dei Comuni di Châtillon e Saint-Vincent.

«Il confronto odierno è stato particolarmente partecipato - dice il Vicepresidente della quinta Commissione, Claudio Restano (GM) -. Sia le forze di maggioranza che quelle di opposizione dei due Comuni hanno espresso preoccupazione riguardo al trasferimento dell'ex IPR da Saint-Vincent a Verrès: uno spostamento che rischia di ipotecare seriamente anche il futuro di un tessuto socio-economico già provato, non solo per la pandemia. Da questo incontro sono emersi spunti interessanti di riflessione, anche in merito alla possibilità di creare una scuola che sia attrattiva per studenti valdostani e da fuori Valle: alla luce degli elementi raccolti oggi e nella scorsa audizione dell'Assessore Caveri, della Sovraintendente agli studi e del Dirigente scolastico del Liceo di Verrès proseguiremo l'esame della questione all'interno della Commissione.»