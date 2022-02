Ancora un morto e risalgono i positivi e i novax ridono in piazza

C'è un nuovo decesso per Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, elaborato sulla base dei dati forniti dall'Usl, che registra anche 93 nuovi positivi e 250 guariti nelle ultime 24 ore. I morti dall'inizio della pandemia in Valle salgono così a 515, mentre scendono a 1.856 gli attuali contagiati, di cui 1.814 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta passano da 44 a 42. Di questi, 38 di trovano nei reparti ordinari e quattro, lo stesso numero di ieri, in Terapia intensiva. I tamponi refertati nell'ultima giornata sono stati 1.801.

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili e Partecipate informa che, a seguito della rilevazione effettuata ieri, lunedì 14 febbraio 2022, dalla Sovraintendenza agli Studi nelle scuole valdostane, la situazione relativa al personale docente è la seguente:

- 2,18 per cento risulta sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19;

- 0,91 per cento risulta assente per quarantena o isolamento Covid-19;

- 6,93 per cento risulta assente per altri istituti (aspettativa, malattia…).

Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) risulta che:

- 1,89 per cento è sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid-19;

- 1,2 per cento è assente per quarantena o isolamento Covid-19;

- 7,73 per cento è assente per altri istituti (aspettativa, malattia…).

Inoltre lo 0,32 per cento delle classi valdostane (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) risulta in quarantena precauzionale, il 4,78 per cento in auto sorveglianza e il 3,01 per cento è in Didattica mista in presenza e a distanza.