Storico Carnevale Ivrea al via seconda edizione #UNCARNEVALEDIRICORDI

Rispetto allo scorso anno cambiano però le modalità dell’iniziativa: questa volta sono le Componenti a raccontarsi attraverso un percorso di 100 immagini, spesso inedite, che verranno esposte in oltre 150 vetrine di esercizi commerciali di Ivrea, per raccontare una storia e un amore condiviso che è patrimonio dell’intera città.

Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, #uncarnevalediricordi torna anche nel 2022, ma questa volta scende nelle strade e nelle piazze della città, dal centro fino alla periferia, attraverso immagini raccolte e selezionate grazie al contributo delle Componenti.

La storia e i retroscena della festa saranno raccontati attraverso un percorso di immagini, per lo più inedite, che serviranno a tenere vivo il sentimento del Carnevale anche in un anno così complicato.

Una selezione di fotografie messe a disposizione dalle Componenti verranno stampate su pannelli 60 x 40 cm ed esposte nelle vetrine di oltre 150 esercizi commerciali eporediesi che hanno scelto di aderire all’iniziativa attraverso ASCOM e Confesercenti.

Nel 2021 l’iniziativa aveva coinvolto tutti ed era stata unicamente sviluppata attraverso le piattaforme digitali e social, in particolare Instagram, con più di un milione di visualizzazione e 91mila like per 180 post pubblicati sul profilo ufficiale del Carnevale, oltre a 2500 contenuti rilanciati dagli utenti sui propri profili attraverso l’hashtag dell’iniziativa.

Questa volta #uncarnevalediricordi ha voluto scavare nei ricordi più intimi di coloro che rappresentano il motore e il cuore della Festa e il risultato è stato sorprendente: 100 immagini, frutto di un lungo processo di selezione che ha visto coinvolte tutte le Componenti, racconteranno dal 21 febbraio al 6 marzo una storia che è patrimonio condiviso. Per due settimane Ivrea diventerà un museo aperto e diffuso grazie ai suoi commercianti, proprio una delle categorie che più sta soffrendo questi anni senza Carnevale.

Molte le curiosità o gli aneddoti, raccontati per immagini, che emergono dalla mostra: dalle sfilate dei carri allegorici alle prime battaglie delle arance in Piazza di Città affrontate senza stemmi e in tuta da lavoro, dalle prime divise degli aranceri con grafiche e simboli ormai scomparsi, come la corona degli Arduini o gli scacchi piccoli, fino alle Pantere in Piazza Ferrando o ai fagioli cucinati in giacca e cravatta negli anni ’50. Dai cassetti dei ricordi delle Componenti emergono anche il rituale del brodino prima degli Scarli, le prime fiaccolate goliardiche, il Palio e il tiro ai balconi, per non parlare di volti amatissimi e indimenticabili come Bobet, Costantino Garda, il Sindaco Fogu, la Mugnaia Lalla Olivetti o il “Bep” Bertina, recentemente scomparso.

La mostra vuole essere un augurio anche per il Carnevale del futuro, affinché possa ripartire proprio dalle sue radici e da quei ricordi che ancora oggi la rendono una festa unica nel suo genere.Tutte le immagini verranno riprese sui canali digital e social dello Storico Carnevale di Ivrea.