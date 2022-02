“Arte e diritti umani”, una mostra-concorso per il 60° compleanno di Amnesty International

Il 12 febbraio alle 16 al Centre Culturel di Villa Michetti in via Della Resistenza a Pont-Saint-Martin la Commissione di gestione della biblioteca e l’amministrazione comunale di Pont-Saint-Martin in collaborazione col Gruppo Italia 101 della Bassa Val d’Aosta invitano all’anteprima della mostra-concorso “Arte e diritti umani”; è realizzata per celebrare i 60 anni dalla nascita di Amnesty International, avvenuto il 28 maggio 2021, ma che per gli eventi pandemici, è stata procrastinata alla data attuale.



Amnesty International



L'organizzazione fu fondata il 28 maggio 1961 dall'avvocato inglese Peter Benenson, quando lanciò sul quotidiano inglese The Observer un appello a difesa di due studenti portoghesi imprigionati nel loro paese per aver festeggiato alla libertà delle allora colonie. L'organizzazione conta oggi oltre sette milioni di soci sostenitori, che risiedono in più di 150 nazioni. Il suo simbolo è una candela nel filo spinato.



La mission di Amnesty è di combattere contro le ingiustizie, proteggendo chi ne è vittima; ed opera a favore delle persone incarcerate per motivi di coscienza, uomini o donne, le cui credenze, la loro origine o l'appartenenza religiosa o politica gli hanno valso la privazione della libertà; tenta di convincere i governi a modificare le leggi quando ingiuste. Amnesty International si oppone ugualmente e senza riserva a tutte le forme di tortura e alla pena di morte.



Tra i molti premi ricevuti si ricordano il Premio Nobel per la pace nel 1977 per l'attività di "difesa della dignità umana contro la tortura, la violenza e la degradazione", il Premio delle Nazioni Unite per i diritti umani nel 1978 e nel 1991 le Colombe D’Oro per la Pace dell'Archivio Disarmo di Roma, per l’azione contro la violazione dei diritti umani nell’anno della Guerra del Golfo.



La mostra-concorso



E' costituita da venti manifesti realizzati a supporto delle campagne di sensibilizzazione e delle iniziative dell’Organizzazione nel corso degli anni. Oltre all’evento celebrativo, la mostra ha un anche un elemento didattico in quanto è in particolar modo indirizzato agli studenti dei ragazzi delle medie inferiori e superiori, i quali nel periodo di apertura visiteranno la mostra e successivamente potranno riflettere sul ruolo fondamentale che loro stessi hanno nella promozione dei diritti umani creando a loro volta un manifesto che promuova una cultura consapevole dei propri diritti e rispettosa dei diritti degli altri.



I manifesti creati parteciperanno ad un concorso e verranno valutati da una giuria tecnica, che valuterà l’opera dal punto di vista artistico, una popolare, attraverso i like ricevuti sulla pagina Instagram dell’Associazione Gruppo Italia 101 della Valle d’Aosta e una esperta di diritti umani, che valuterà l’opera dal punto di vista del contenuto. Le migliori realizzazioni verranno premiate il 28 maggio in occasione dell’anniversario di Amnesty International.