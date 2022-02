Cisl ed Anolf promuovono la campagna di sensibilizzazione contro le MGF

Anche quest’anno la Cisl e l’Anolf promuovono la campagna di sensibilizzazione “MGF – Mutilazioni Genitali Femminili” e tornano a condannare con forza questa grave forma di violenza che pone a rischio la salute fisica e psichica delle vittime ed affligge donne e bambine, minorenni troppo spesso lasciate senza voce e senza alcuna speranza di aiuto”. Lo dichiara in una nota la segretaria confederale della Cisl, Daniela Fumarola.

“Le mutilazioni genitali femminili sono molto più diffuse di quanto si voglia pensare anche in Europa ed in Italia quale effetto collaterale del fenomeno più complesso della mobilità connessa all’immigrazione che muove persone e con esse anche usanze, in questo caso, lontanissime dalla cultura del rispetto della dignità della persona. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) si stima che nel mondo circa 200 milioni di donne e ragazze abbiano subito mutilazioni genitali ed anche quest’anno sono a rischio circa 3 milioni di bambine.

Il Covid-19 e le sue conseguenze sociali hanno minato i progressi avuti finora nella lotta a questa terribile pratica, ma le nostre Organizzazioni non si sono arrese, continuando a sostenere azioni in tutti gli ambiti territoriali e nei relativi presidi sanitari, favorendo la solidarietà tra donne e uomini, necessaria per vincere una battaglia di civiltà, di sensibilità e di umanità”.