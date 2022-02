Trovato l’accordo tra Cogne Acciai e sindacati, sospeso lo sciopero

Lo sciopero alla Cogne Acciai Speciali è "sospeso": l'azienda siderurgica di Aosta, principale industria della Valle d'Aosta, e i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Savt Met e Uilm Uil hanno "riallacciato l'interlocuzione con l'azienda": a spiegarlo è Fausto Renna, segretario della Fim VdA, a nome di tutte le sigle coinvolte.



Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno rifatto le assemblee coi lavoratori per illustrare quali sono le soluzioni che l'azienda "intende mettere in campo: quelle immediate serviranno per risolvere i problemi nel servizio di mensa - dice Renna - e quelle più sviluppate nel tempo per fronteggiare la carenza di personale".



Nelle assemblee i lavoratori si sono detti d'accordo con le proposte dell'azienda i sindacati hanno in ogni caso deciso di mantenere lo stato di agitazione come segnale di attenzione "perché continueremo a monitorare la situazione". Renna conclude: "È di certo positivo dopo le tensioni delle ultime settimane il fatto che ci siamo riseduti ad un tavolo con l'azienda".