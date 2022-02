Prendono nuovamente quota i positivi

Con 147 nuovi positivi al Covid-19 e 151 guariti nelle ultime 24 ore, continua a rallentare il contagio in Valle d'Aosta. Il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione riporta anche due decessi: salgono così a 512 le vittime in Valle dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi scendono a 3.763, di cui 3.707 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati negli ospedali Umberto Parini e Beauregard di Aosta passano da 61 a 56. Di questi, 53 si trovano nei reparti ordinari e tre (ieri erano cinque) in Terapia intensiva al Parini. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 1.869. I dati riportati nel bollettino sono stati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

In Italia 433 morti in 24 ore. Calano contagi e ricoveri in ospedale.

Sono 99.522 i casi rilevati nella ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'11,2%. Scendono ancora i posti occupati in terapia intensiva (-17) e e nei reparti ordinari (-324). I tamponi processati sono 884.893. L'Iss: "Rt scende a 0,93". Il ministro Speranza: "I numeri stanno migliorando". Mattarella ha firmato ultimo decreto Covid. Le Marche in zona arancione. Al via domani la distribuzione delle prime dosi dell'antivirale di Pfizer Paxlovid.

