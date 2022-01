Voilà les dates de la foire d'été et des événements estivaux

Dans ce qui aurait dû être le deuxième jour de la Foire de Saint Ours, annulée et reportée à samedi 2 et dimanche 3 avril, le gouvernement régional de la Vallée d'Aoste a approuvé les dates des événements estivaux de l'artisanat de tradition à Aoste. La 53e édition de la Foire d'Été, la foire estivale qui envahit le centre historique, aura lieu le samedi 6 août.

L'exécutif régional a également approuvé les thèmes de la 69e édition de l'exposition-concours de l'artisanat de tradition dans les différentes catégories de travail, qui se tiendra du samedi 23 au dimanche 31 juillet. Dans le cadre de la Foire d'Été, il y aura aussi l'Atelier des métiers avec ses artisans professionnels, au programme du jeudi 4 au dimanche 7 août.