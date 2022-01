Rocco Schiavone 5 cerca comparse

Film Commission Vallée d’Aoste comunica che in previsione delle riprese della quinta stagione della serie TV “Rocco Schiavone” previste per i mesi di marzo e aprile, la produzione è alla ricerca di comparse.

Si cercano uomini e donne dai 18 ai 75 anni residenti in Valle d’Aosta e la candidatura potrà essere inviata anche da chi ha già lavorato come comparsa nelle precedenti stagioni. Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

In ottemperanza alle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, il casting avverrà esclusivamente on line: per inviare la propria candidatura è necessario compilare il form disponibile a questo link:

https://forms.gle/gRRn5B2S3hWvsNjVA

Le candidature dovranno essere inviate entro il 18 febbraio Per ogni informazione scrivere a schiavonecasting@gmail.com