La Val d'Ayas protagonista in televisione con la catena del Monte Rosa e non solo

Valle d'Aosta in televisione oggi, le montagne della Val d'Ayas saranno le protagoniste del programma Linea Bianca in onda alle 15.20 su Rai Uno: la puntata si aprirà sui 3.313 metri della Testa Grigia, tra le vette più ambite della catena del Monte Rosa; il conduttore Massimiliano Ossini e Lino Zani intervisteranno Simone Origone, atleta e guida alpina.



Il viaggio proseguirà nel villaggio walser di Mascognaz in compagnia dello studioso Saverio Favre, vera memoria storica della Val d'Ayas. Si susseguiranno l'incontro con lo scrittore Paolo Cognetti, nel castello di Graines; la storia dei sabots, raccontata dagli artigiani del luogo e le suggestive immagini della miniera d'oro di Chamousira, a Brusson. Non mancherà un tuffo negli sport invernali: dallo sci di fondo al biathlon, alle piste del comprensorio del Monterosa Ski, insieme ai giovani talenti dell'Asiva, pronti ad entrare in nazionale.



"In questa puntata di Linea Bianca - commenta l'assessore regionale ai Beni culturali Jean-Pierre Guichardaz - emergerà tutta l'autenticità della Valle d'Aosta, dove storia e tradizioni si abbracciano in una natura straordinaria ed emozionante. La splendida Val d'Ayas si fa, qui, testimone di un intero territorio dove poter ritrovare i propri spazi e la propria dimensione in assoluta libertà e totale sicurezza".