Stagione congressuale categorie Cisl VdA

Periodo di intensa attività congressuale per le categorie della Cisl della Valle d’Aosta che stanno rinnovando i propri quadri in vista dei passaggi della Cisl VdA confederale, in programma per la fine del mese di marzo, ed i vari congressi nazionali di categoria.

Il 2021 si era chiuso con i congressi di Cisl Scuola e FNP Cisl Valle d’Aosta, che hanno sancito la conferma dei segretari uscenti, Alessia Démé e Vincenzo Albanese. Appena ripresa l’attività, con la prima settimana operativa piena del 2022, si sono inanellati una serie di congressi che hanno tutti portato in dote la conferma dei segretari uscenti.

Funzione pubblca Chiara Pasqualotto, Barbara Abram Franco Berardi, Paolo Decembrino

Venerdì 14 gennaio si è tenuto in Congresso di FLP, che raggruppa i lavoratori delle Poste, dove per quattro anni è stato confermato a ricoprire la carica di Segretario Gaetano Stravalaci. Il giorno seguente, sabato 15 gennaio, è stata la volta della FIT, che coinvolge i lavoratori dei Trasporti. Domenico Crea, è stato confermato alla carica di segretario regionale e sarà supportato dall’organizzativo Luigi Gaglianone e dall’amministrativo Alessandro Terrasi.

SLP Poste Jean Dondeynaz Stravalaci Gaetano

Mercoledì 19 gennaio, in contemporanea, si sono tenuti i Congressi della Funzione Pubblica e Fisascat, che segue Commercio e Turismo. Nella prima assemblea, i delegati hanno confermato in blocco la segreteria regionale uscente, la segretaria generale Barbara Abram con Chiara Pasqualotto, Paolo Decembrino a supporto in segreteria. Henri Dondeynaz è invece il confermato segretario Fisascat con Jessica Zaccaria e Massimo Raffealli a supporto nella segreteria.

Trasporti Gaglianone Luigi, Crea Domenico Terrasi Alessandro