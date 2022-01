‘Ripartire dalle Cime Bianche’ approva la sostituzione della sciovia Gran Sometta

La sostituzione della sciovia Gran Sometta, nel comprensorio sciistico di Cervinia, nei pressi del colle delle Cime Bianche in Valle d'Aosta, incontra il favore del comitato ‘Ripartire dalle Cime Bianche’: "Ci auguriamo che con la realizzazione della nuova seggiovia a sei posti - scrive il referente del comitato Marcello Dondeynaz in una nota - società Cervino, Regione e Comune di Ayas colgano l'occasione per cercare di mitigare l'impatto rovinoso dei precedenti interventi in un'area di particolare pregio naturalistico e paesaggistico".



Il comitato si riferisce alla realizzazione, poco più di dieci anni fa, di un bacino artificiale per l'innevamento proprio al colle superiore delle Cime Bianche, in corrispondenza di un punto panoramico all'incontro fra la Valtournenche e la Val d'Ayas: "Uno sfregio - aggiunge Dondeynaz - di cui è difficile capacitarsi" e che intercetta "il selciato della via medievale dei commerci (Krämerthal) fra pianura padana e il Vallese".



Sono "numerosi gli impianti che richiedono di essere sostituiti e ammodernati nei comprensori del Cervino e del Monte Rosa - concludee la nota - in un quadro di costi impiantistici ed energetici crescenti, di domanda stagnante dello sci da discesa e di fattori climatici sempre meno governabili. Ciò consiglierebbe di mettere da parte, anche dal punto di vista economico, ogni ipotesi di collegamento attraverso il vallone delle Cime Bianche, già impossibile dal punto di vista ambientale".