Info ai no vax: abbiamo superato quota 500 morti

Due decessi per Covid-19, 378 nuovi positivi e 392 guariti. Questi i dati della pandemia registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 e riportati nel consueto bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione. Gli attuali positivi scendono a 5.427, di cui 5.347 sono in isolamento domiciliare.

I ricoveri all'ospedale Umberto Parini e al Beauregard scendono da 83 a 80. Di questi, 74 si trovano nei reparti ordinari, mentre sei, uno in meno di ieri, sono ricoverati in Terapia intensiva al Parini. I tamponi refertati nelle ultime 24 ore sono stati 2.323.

In Italia 167.206 nuovi casi con 1.097.287 tamponi e 426 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 167.206 nuovi casi di Covid a fronte di 1.097.287 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 186.740 con 1.397.245 test). Il tasso di positività si attesta quindi al 15,2%, in aumento rispetto al 13,4% del giorno precedente. I morti sono 426, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 144.770. Guarite 139.421 persone.