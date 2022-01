Il 31 gennaio non sarà vacanza per gli studenti valdostani, si recupera il 2 marzo

Niente vacanza il 31 gennaio, per gli studenti valdostani: con l'annullamento della millenaria Fiera di Sant'Orso il 31 gennaio si andrà comunque a scuola: l'ha deciso la Giunta regionale con una delibera.



"Non appena abbiamo avuto l'ufficialità dell'annullamento della Fiera di Sant'Orso e di un suo possibile rinvio, - spiega la sovrintendente agli Studi della Regione Valle d'Aosta Marina Fey - in accordo col consiglio regionale scolastico e la Giunta regionale abbiamo deciso di spostare questa giornata di vacanza, strettamente legata alla Fiera, a mercoledì 2 marzo, in coda alle vacanze d'inverno". La decisione è già stata comunicata a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.