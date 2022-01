Anche in Valle d’Aosta venerdì sciopero generale dei dipendenti della sanità

Il dipartimento della Funzione pubblica ha proclamato per venerdì 28 gennaio uno sciopero nazionale rivolto a tutto il personale dipendente del servizio sanitario nazionale: anche in Valle d'Aosta lo sciopero avrà una durata di 24 ore, dalle 7 del 28 gennaio alle 7 del 29, ne sono esclusi la dirigenza dell'area Sanità, la dirigenza Pta e il personale somministrato.



"Pertanto - fa sapere l'Usl della Valle d'Aosta in una nota - nella data e negli orari indicati potrebbero verificarsi disagi per gli utenti", l'azienda sanitaria aggiunge che saranno comunque garantiti tutti i servizi e le prestazioni urgenti.