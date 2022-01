Sciagura a Champoluc -AGGIORNAMENTI

I trre i pazienti presi in carico dal Pronto soccorso dall'incidente di Ayas. Tutti svedesi: due coniugi di 75 e 77 anni, in condizioni non gravi e una donna di 67 anni con traumi in fase di valutazione.

Vigili del fuoco, ambulanze, personale del soccorso stanno intervenendo a Champoluc, in Val d'Ayas, per soccorrere le persone imprigionate in un pulmino finito nel letto del torrente che attraversa il paese.

Per il momento è certa la morte del conducente che forse è stato colto da un malore ed ha perso il controllo dell’automezzo. Al momento non si si sa quante persone erano a bordo né le loro condizioni.

Dalla centrale del 118 regionale si aprende che l'incidente si è verificato alle ore 18.30 circa.

L'intervento è concluso e i feriti sono in trasferimento verso il Pronto soccorso. Il bilancio è di una persona deceduta e tre ferite. Intervengono, coordinati dalla Centrale Unica del Soccorso-118 tre ambulanze, un medico, vvf, forze dell'ordine e un tecnico del Soccorso Alpino Valdostano sul posto.