Aspirants moniteurs de ski étudient nivologie et secours

Les aspirants moniteurs de ski alpin et de snowboard de la Vallée d'Aoste se sont retrouvés à Courmayeur, ces dernières semaines, pour affronter le module de nivologie et de secours en montagne "Eurosécurité", prévu par le plan de formation européen et obligatoire pour tous les futurs professionnels.

"Les étudiants sont répartis entre les cours en classe et les activités sur le terrain, grâce également à la grande collaboration avec la Commune de Courmayeur et la Fondation Montagne Sûre. Contrairement au passé, le programme a été organisé sur deux semaines pour une meilleure gestion des protocoles sanitaires en vigueur", explique l'Avms, l'Association valdôtaine des moniteurs de ski.

Le test de formation technique commun (Eurotest) est prévu le mardi 25 et le mercredi 26 janvier à Pila: ils participeront 160 candidats italiens et étrangers. Ce test est nécessaire pour acquérir le titre de moniteur de ski; les aspirants enseignants qui, au cours de leur carrière compétitive, ont confirmé dans les listes Fisi des scores inférieurs à 100 pour le secteur masculin et à 85 pour le secteur féminin sont dispensés.