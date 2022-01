Campagna adesione a Savoir Faire

Con lo slogan “S&FVd’A pensa proprio a te che pensi sempre agli altri” prende il via in questi giorni l’invito ad aderire all’associazione di promozione sociale, indipendente e democratica, Savoir&Faire Vd’A alla quale possono iscriversi operatori socio sanitari, assistenti personali, badanti e caregiver di famiglia.

“S&FVd’A si propone”, secondo il presidente Stefano Ghidoni, “come il più importante punto di riferimento in Valle per tutti coloro che svolgono il difficile e delicato lavoro di assistenza, aiuto e cura dei più fragili: anziani, disabili, malati”.

“Nata nel 2016, l’associazione conta oggi un numero di iscritti ancora esiguo rispetto alla quantità di operatori impegnati nelle strutture sanitarie o presso le famiglie”, sostiene Fulvia Dematteis, vicepresidente, “da qui la necessità di far conoscere le attività che consistono nella presentazione pubblica della preziosa immagine professionale e della dignità di queste lavoratrici e questi lavoratori, in occasioni di aggregazione, scambio sociale e informazione, in corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in incontri di sostegno psicologico, in estrazioni di regali e convenzioni commerciali riservate ai soci”.

Ghidoni ribadisce che “associarsi ad un gruppo, ad una categoria di tale importanza, rinforza il senso di appartenenza, nella condivisione abbassa il senso di isolamento ed aumenta l’autostima”.

E’ altresì utile sottolineare che in S&FVd’A si può acquisire l’esclusivo distintivo di affidabilità etica a conferma della preparazione permanente, delle attitudini e dell’attenzione alle più rigorose ed attuali capacità operative.

Tutte le informazioni per conoscere ed avvicinarsi all’associazione sono illustrate nel nuovo sito web istituzionale www.savoirefairevda.it e sulla pagina facebook.