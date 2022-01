"Via di casa": alla Cittadella dei Giovani di Aosta un confronto sull'accesso dei rifugiati sul territorio regionale

Il 24 gennaio dalle 17.30 avrà luogo alla Cittadella dei Giovani di Aosta l'incontro dal titolo "Via di casa. Confronto tra esperienze finalizzate a favorire l’accesso all’abitare dei rifugiati sul territorio della Valle d’Aosta".



L'evento, aperto a tutta la cittadinanza interessata, è organizzato nell'ambito del progetto “V.A.L.I. – Verso l’autonomia, il lavoro e l’inclusione”, finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) dell’Unione Europea attraverso il Ministero dell’Interno e gestito dall’Associazione Refugees Welcome Italia e dal Consorzio Trait d’Union.



All’incontro interverranno rappresentanti del Consorzio Trait d’Union, del Gruppo territoriale di Aosta dell’Associazione Refugees Welcome Italia, della Cooperativa La Sorgente, che attualmente gestisce il progetto Fami F.O.R.M.A. (“Formazione, opportunità, risorse per migranti in agricoltura”). Parteciperà inoltre l'Associazione Arteria di Torino, per presentare alcune misure ed esperienze che si stanno sperimentando in diversi progetti locali, tra cui il fondo di garanzia per gli affitti. Interverranno anche alcuni “proprietari solidali”, cioè persone che hanno deciso di affittare la propria casa a delle persone titolari di protezione internazionale e che condivideranno la loro esperienza in merito.



L’inserimento all’abitare dei rifugiati è una delle criticità più rilevanti all’interno dei percorsi di autonomia delle persone cha hanno ottenuto una protezione internazionale, in una situazione dove, in generale, è un diritto di difficile accesso per varie categorie di persone. In questi ultimi tempi, poi, la crisi pandemica si è affiancata al persistere di pregiudizi riguardo alle persone straniere, che hanno difficili percorsi di arrivo e di inserimento.



Questa tavola rotonda vuole essere un momento di confronto e di dialogo tra diversi soggetti che, a diverso titolo, stanno lavorando per favorire l'accesso all'abitazione dei rifugiati. L’obiettivo è quello di condividere delle esperienze e delle progettualità da sperimentare sul nostro territorio, di interesse non solo per i rifugiati, ma anche di tutte quelle persone che si trovano a vivere una situazione di disagio abitativo.



Per partecipare, sarà necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato; iscrizione consigliata scrivendo all’indirizzo aosta@refugees-welcome.it e per ulteriori informazione scrivere ad aosta@refugees-welcome.it