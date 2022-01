Da lunedì 10 gennaio riaprono tutte le scuole in Valle d’Aosta

La Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato regionale all’Istruzione ha convocato per mercoledì 12 gennaio una conferenza di servizio per i dirigenti scolastici al fine di avere un quadro preciso della situazione nelle varie istituzioni ed affrontare le eventuali problematiche connesse alla ripresa delle lezioni.

Nelle scuole dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, è prevista la sospensione delle attività per tutta la sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni.

Nelle scuole primarie (elementari), in presenza di un caso di positività nella classe, verrà attivata la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena viene rilevato un caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi nella classe, è prevista la didattica a distanza per tutta la classe per la durata di dieci giorni.

Nelle scuole secondarie di I e II grado (medie e superiori), con un caso di positività nella classe, è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività didattiche in presenza e l’uso delle mascherine FFP2.

Con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Con tre o più casi di positività nella classe, è prevista la didattica a distanza per tutta la classe per la durata di dieci giorni.

Per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia, l’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Valle d’Aosta, in linea con le indicazioni fornite a livello centrale, ha dato disposizione che, in caso del rilevamento di un positivo nella stessa sezione, verrà applicata alla medesima sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Con il nuovo decreto-legge viene, inoltre, esteso l’obbligo vaccinale (senza limiti di età) al personale delle Università, delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e degli Istituti tecnici superiori.