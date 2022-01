Nuovo balzo contagi e positività supare 20%

Dopo l'Epifania, tornano a numeri "normali" i tamponi in Valle d'Aosta e, con un tasso di positività che supera il 20% c'è un nuovo boom di contagi da Covid-19. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 682, ma ben 426 guariti hanno fatto aumentare di 256 gli attuali positivi, che superano per la prima volta i 4.500 e arrivano a 4.527. I tamponi refertati sono stati 3.444.



La situazione dei ricoveri all'ospedale regionale Umberto Parini è in lieve aumento: sono 48, uno più della giornata precedente, dei quali 42 nei reparti ordinari (stabili) e sei (erano cinque) in Terapia intensiva; non si sono registrati nuovi decessi. I numeri sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl elaborati dalla protezione civile.

In Italia

Preoccupa sempre di più la situazione degli ospedali in Italia, dopo il netto incremento dei tassi di occupazione negli ultimi giorni, a causa del dilagare dei contagi Covid. I dati dell'Iss raccontano che i ricoveri nelle unità di terapia intensiva sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a coloro che hanno avuto tre dosi di vaccino. Il tasso di ricovero nelle terapie intensive è pari a 23,1 ogni 100.000 abitanti per i non vaccinati, a 1,5 ogni 100.000 per i vaccinati da oltre 120 giorni, a 1 ogni 100.000 per vaccinati da meno 120 giorni e 0,9 ogni 100.000 per i vaccinati con la dose booster. L'Iss rileva che la variante Delta questa settimana è ancora la variante predominante di Sars-CoV-2 in Italia, "ma la diffusione della variante Omicron è in rapido aumento". Oggi il bollettino del ministero della Salute tornerà a fare il punto sull'andamento di nuovi casi, morti, guariti e ospedalizzazioni.