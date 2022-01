Le Aquile di Calimala tornano a volteggiare sulla Valle

50&Più rilancia l’attività associativa dei capelli d’argento per contribuire alla ripresa socio-economica post covid e lo fa con la Premiazione dei Maestri del Commercio, ossia di coloro che hanno raggiunto rispettivamente i 25, 40 o 50 anni di attività nei settori commercio, turismo e servizi, “50&Più – spiega Genestrone - è un sistema unico in Italia. Da oltre 50 anni si impegna per lo sviluppo culturale, la rappresentanza sindacale, la valorizzazione degli over 50 e per costruire una società in cui tutti possano vivere pienamente e dare il proprio contributo allo sviluppo sociale soprattutto in questo momento particolare.

”50&Più della Valle d’Aosta vuole proprio ripartire dall’aggregazione perché, è solito dire Genestrone (nella foto): “Tutti possiamo contribuire allo sviluppo di una società solidale”. “Abbiamo alzato la serranda e siamo al lavoro per organizzare una serie di eventi e appuntamenti per i nostri associati rilanciando la nostra Associazione Regionale”. Si tratta di attività di animazione, ballo, gite turistiche, passeggiate culturali e riunioni conviviali che potranno essere organizzate grazie all'impegno profuso dal Consiglio 50&più composto dal Vice Presidente Pericle Calgaro, dai consiglieri Giacomo Aloisi, Lilliana Breuvé, Emilio Cenghialta, Margherita Fosson, Davide Merlet e dal Segretario Riccardo Bortolotti”, puntualizza il Presidente Genestrone anticipando che gli iscritti a 50&Piu potranno essere informati puntualmente delle attività telefonando allo 0165 45981 o al 3499761264 dalle ore 9 alle 12 tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi. Oppure scrivendo a fenacom.ao@enasco.it.

Spiega ancora Pierantonio Genestrone l’appuntamento più importante: "nella prima metà del 2022 verranno premiati “i nostri Maestri del Commercio” con il simbolo della corporazione dei mercanti che sarà d’argento, d’oro e di diamante per gli imprenditori che hanno raggiunto rispettivamente i 25, 40 o 50 anni di attività nei settori commercio, turismo e servizi.

Ma l’obiettivo più grande di 50&Più VdA è definire la convenzione con una struttura cittadina dove gli iscritti potranno incontrarsi per ballare, parlare, socializzare, giocare a carte per favorire l’aggregazione e sconfiggere la solitudine causata dalla pandemia."