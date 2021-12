Un Arresto e due denunce

Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera Traforo Monte Bianco, in collaborazione con personale dell’Esercito e del Reparto Mobile di Torino, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto della criminalità transfrontaliera e alla prevenzione e repressione del fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha effettuato il controllo del soggetto che era alla guida di un autoveicolo diretto in Francia, con a bordo cinque persone straniere, quattro di nazionalità guineana e uno ivoriana, prive di qualsiasi documento di identità, o comunque munite di documenti non validi ai fini dell’ingresso nel territorio francese.

Due dei cittadini guineiani, avendo fornito all’ atto del controllo false generalità, riscontrate successivamente attraverso i dovuti rilievi dattiloscopici, sono stati denunciati a piede libero per l’art. 495 C.P. La perquisizione personale estesa ai bagagli è terminata con esito positivo, permettendo di rinvenire, celata sotto il sedile del conducente, la somma di euro 575,00, denaro che è risultato essere il compenso versato per il viaggio oltre frontiera.

Per quanto sopra si è proceduto all’arresto del conducente, il quale è stato giudicato in data odierna con rito direttissimo presso il Tribunale di Aosta ed è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro cinquantamila di multa, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro ed è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro cinquantamila di multa. Tutti gli stranieri irregolari sono stati muniti di decreto di espulsione.