Marco Cappato ad Aosta

Il comitato Eutanasia Legale vda, creato in giugno con lo scopo di organizzare nella nostra regione la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale promosso dall’associazione Luca Coscioni, ha raggiunto nel corso dell’estate ottimi risultati grazie ai 41 banchetti organizzati su tutto il territorio: 7118 firme raccolte.

"Con questi numeri - spiega Chiara Giordano del Comitato Eutanasia legale VdA - la Valle, con il 3,4%, risulta al primo posto in Italia tra le province per quanto riguarda la percentuale di cittadini italiani maggiorenni firmatari, dati che si riferiscono alle 392.233 firme raccolte online e a 289.463 delle 847.549 firme raccolte su carta.

Il Presidente del Consiglio Draghi il 22 dicembre ha dichiarato che il governo non si costituirà contro l’ammissibilità del referendum.

In attesa del parere della Corte Costituzionale, che si riunirà il 15 febbraio, il Comitato si prepara alla campagna referendaria.

Lunedì 3 gennaio alle ore 20:30 presso la sala convegni della BCC in piazza Arco d’Augusto si svolgerà un incontro con Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, con la partecipazione del Dottor Pedrazzoli specializzato in cure palliative, l'infermiere Damiano Di Nunzio con master in cure palliative, modererà l’avvocata Valeria Fadda; sarà anche possibile seguire l’evento in streaming dalla pagina FB di Marco Cappato.

Si discuterà della situazione attuale del dibattito sull’eutanasia in Italia e si farà il punto sull’iter legislativo: un’occasione d’informazione e di confronto per tutti, anche e soprattutto per coloro che, interessati all’argomento, siano però incerti e dubbiosi.