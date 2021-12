Dal 3 gennaio i saldi invernali

Superato il Natale per gli italiani è già tempo di pensare ai prossimi saldi.

La data di inizio dei saldi in base alla legge regionale 12/1999 è il 3 gennaio 2022.

Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi.

I saldi sono un momento sempre atteso e rappresentano un’occasione sia per i consumatori che per i commercianti, in particolar modo in questo periodo caratterizzato da continue restrizioni a causa della pandemia da Covid che ha segnato l’economia del nostro paese – afferma Graziano Dominidiato – Presidente di Confcommercio VdA – e aggiunge, durante i saldi si potranno acquistare articoli di qualità a prezzi ridotti. Il mio consiglio – continua il Presidente di Confcommercio VdA – è quello di fare acquisti nei negozi “sottocasa”, così come sostenuto nella campagna di Confcommercio.

Nei negozi di vicinato infatti i consumatori possono trovare prodotti di qualità e un servizio altamente professionale e sono il cuore pulsante che rende vive e sicure le nostre città.

“Comunque sia – conclude Graziano Dominidiato – i saldi sono finalizzati, anche a sostenere la ripartenza, nonché la ripresa del sistema commerciale valdostano. A tal proposito ci auguriamo di non dover subire ulteriori perdite a causa del Covid così come già accaduto per i saldi 2021. Compromettere anche i saldi rappresenterebbe un duro colpo per i commercianti già fortemente colpiti da due anni decisamente complicati”.