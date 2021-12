La firma del protocollo sulla partecipazione, un risultato importante frutto del dialogo sociale

La CISL esprime particolare soddisfazione per la sottoscrizione avvenuta oggi tra Cisl, Cgil, Uil e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Pnrr“. È quanto sottolinea il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. “Riteniamo che sia stato raggiunto un risultato politicamente importante, generato dal confronto continuo, fortemente voluto dalla nostra Organizzazione, con il Governo che ha assicurato alle parti sociali un ruolo attivo e propositivo nella complessa fase dell’attuazione dei progetti, delle riforme e degli investimenti del PNRR, non soltanto a livello centrale tramite i tavoli nazionali con le Amministrazioni titolari degli interventi, ma anche tramite i tavoli territoriali che consentiranno una governance del Piano il più possibile partecipata e capillarmente articolata. La CISL quindi valuta positivamente i contenuti del Protocollo, che valorizza la partecipazione delle forze sociali dando particolare attenzione alle ricadute economiche, sociali ed occupazionali del Piano, aspetti prioritari per la CISL ai fini di un’attuazione efficace e corretta del PNRR”.