Dal 24 al 30 Gennaio 2022 le forme di Fontina DOP d’Alpeggio vincitrici del Modon d’Or 2021 saranno interpretate da sette chef milanesi

Da lunedì 24 a domenica 30 Gennaio 2022 le migliori forme di Fontina DOP d’Alpeggio sbarcheranno a Milano per “FontinaMI”, l’iniziativa di promozione ideata dal Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina, per far scoprire al pubblico come un prodotto di lunga tradizione, quale la Fontina DOP, possa essere interpretato in maniera innovativa dando vita a creazioni originali e gourmet.

7 rinomati chef milanesi, di cui alcuni stellati, proporranno in carta per 7 giorni uno o più piatti inediti realizzati per l’occasione utilizzando le migliori forme di Fontina DOP d’Alpeggio prodotte quest’anno e premiate con il “Modon d’Or 2021”, assegnato il 6 dicembre al Forte di Bard. I clienti che sceglieranno quei piatti riceveranno in omaggio un amuse-bouche dello chef insieme a un assaggio in purezza di Fontina DOP d’Alpeggio .

Ecco piatti creati dagli chef e che saranno in menu nella settimana dell’iniziativa:

Pizza di cardi e cotechino con spuma di fonduta di Fontina DOP d’Alpeggio, polvere di cipolle rosse

Chef Claudio Sadler (1 stella Michelin)

CHIC’N QUICK

Via Ascanio Sforza 77 (zona Navigli)

Tel. 02 8950 3222

Millefoglie di cotechino e Fontina DOP d'Alpeggio con cime di rapa

Chef Francesco Passalacqua

CHUNK

Ripa di Porta Ticinese, 55 (zona Navigli)

Tel. 02 8419 4720

- “Il mare incontra la montagna”: Fonduta di Fontina DOP d’Alpeggio all’aglio nero con gamberi di Mazara al sesamo bianco e polvere di liquirizia

- Risotto cucinato in brodo di fieno con erba somaro e foglia di Fontina DOP fritta

- “La fassona va in montagna”: Tartare di Fassona, fonduta di Fontina DOP d’Alpeggio, al profumo di arancia

Chef Andrea Sconfienza

CIZ CANTINA E CUCINA

Viale Premuda, 44 (zona Risorgimento)

Tel. 02 2318 9915

Sfoglia croccanti di bianco perla Trevisana e Fontina DOP d’Alpeggio fondente

Chef Daniel Canzian

DANIEL CANZIAN RISTORANTE

Via Castelfidardo angolo via San Marco (zona Brera)

Tel. 02 6379 3837

Tortino di zucca, fonduta alla Fontina DOP d’Alpeggio e amaretti

Chef Daniel Canzian

LA CENTRALE – DANIEL CANZIAN

Via Gian Carlo Castelbarco, 27 (zona Bocconi)

Tel. 340 4852861

Cotechino del Sergio Motta, purea di nocciole e patate, latte di Fontina DOP d’Alpeggio soffiato e polvere di tartufo

Chef Tommaso Arrigoni (1 Stella Michelin)

INNOCENTI EVASIONI

Via Privata della Bindellina (zona Certosa)

Tel. 02 3300 1882

Cubi golosi di Fontina DOP d'Alpeggio con scaglie di tartufo nero e peperoncini verdi lombardi sott'aceto “tighe”

Chef Matteo Scibilia

PIAZZA REPUBBLICA

Via Aldo Manuzio, 11 (zona Repubblica)

Tel. 02 6269 5105

-Fontina DOP d’Alpeggio in carrozza saracena con erbette e verza all'aglio dorato e salvia

-Risotto al cavolo nero con pancetta croccante e fondente di Fontina DOP d’Alpeggio

-Millefoglie di lingua cotta a bassa temperatura, zucca, Fontina DOP d’Alpeggio e salsa al cren

Chef Roberto Tornari

TESTINA MILANO

Via Abbadesse, 19 (zona Sondrio)

Tel. 02 403 5907

Per un’intera settimana in varie zone del capoluogo lombardo, “FontinaMI” porterà tutta la dolcezza della Fontina DOP nelle sue diverse espressioni di consistenza, sapore, aroma e nobili qualità. Il Parfeun, la combinazione di aromi conferiti al latte dai fiori e le erbe di montagna, della Fontina DOP d’Alpeggio sarà esaltato da abbinamenti originali e dalla cucina innovativa e contemporanea degli chef aderenti.

“Tutti conoscono la Fontina, ottavo formaggio di latte vaccino per importanza tra i formaggi DOP italiani, ma forse non tutti sanno che è un prodotto di montagna con caratteristiche uniche fatto esclusivamente in Valle d’Aosta. – afferma Andrea Barmaz, Presidente del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina -. “Desideravamo far conoscere, anche fuori dai confini regionali, la Fontina DOP d’Alpeggio, definita il prodotto caseario d’eccellenza più alto d’Europa, valorizzandolo grazie alla creatività di grandi chef che lo interpreteranno ognuno a proprio modo. Questo particolare tipo di Fontina ha un gusto e un aroma unici, diversi persino da forma a forma. Ciò perché in estate le nostre mucche, di razza valdostana autoctona, si spostano in alpeggi tra i 1700 e i 2700 mt dove pascolano liberamente nei prati ricchi di fiori ed essenze che cambiano a seconda delle altitudini. Oggi i consumatori sono sempre più attenti alla provenienza, alla qualità e alla sostenibilità dei prodotti ed è quindi il momento giusto per diffondere quelli che sono da sempre i nostri valori, primo fra tutti il legame indissolubile della Fontina DOP con il suo territorio di produzione”.

L’evento, alla sua prima edizione, vivrà anche sui social grazie all’hashtag #fontinami con cui i protagonisti e il pubblico potranno condividere foto e stories

Per partecipare all’evento “FontinaMI” occorre prenotare il proprio tavolo contattando direttamente i locali aderenti. Il costo dei piatti realizzati è a discrezione dei ristoratori e varia a seconda del ristorante scelto.

Per la scelta dei ristoranti aderenti si ringrazia “Non so cucinare ma…” di Susanna Amerigo.

Il prestigioso riconoscimento “Modon d’Or 2021“ è stato assegnato il 6 dicembre al Forte di Bard. Premia ogni anno le migliori forme di Fontina DOP d’Alpeggio ed è organizzato dall’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e il supporto tecnico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

Ecco le forme vincitrici:

MODON D'OR 2021 :

· YEUILLA ATTILIO

Alpeggio Maisonette – Avise – fascera 173

· AZIENDA AGR. PRA D'ARC

Alpeggio Pra d'Arc – Saint-Rhémy-en-Bosses – fascera 280

· FRÈRES BÉTHAZ di FRACHEY ROSELLA

Alpeggio Vieille – Valgrisenche – fascera 124

A seguire, le 7 Fontine DOP d’alpeggio, vincitrici del premio MEDAILLES D’OR:

BREDY FRANCESCO

Alpeggio Pleytau-Berovard – Ollomont – fascera 243

BRUNET DAVID

Alpeggio Grand Grimod – Gressan – fascera 449

CHATELAIR SOC. AGR.

Alpeggio Rossa – Doues – fascera 446

FOGNIER ELIO

Alpeggio Romperein di Aymavilles

PO.MA DI POMAT CLAUDIO & C. S.S.

Alpeggio Pointier – Etroubles – fascera 210

SOC. AGR. DELLIOD S.S. di ROLLANDOZ e DZIEDZIC

Alpeggio Chanteré - Rhêmes-Notre-Dame – fascera 133

SOC. AGR. FRÈRES DIÉMOZ S.S.

Alpeggio Lo Baou – Saint-Rhémy-en-Bosses – fascera 35

Per la prima volta nella storia del concorso Modon d’Or le forme di Fontina DOP d'alpeggio vincitrici saranno in vendita anche presso le boutiques del gusto top di altre regioni d’Italia, selezionate dalla guida ilGolosario 2022 di Paolo Massobrio. Di seguito i punti vendita disponibili in Piemonte e Lombardia:

PIEMONTE

Luigi Guffanti Formaggi 1876

via Milano, 140, tel. 3355988066 - 0322 242038 -47222, ARONA (No)



Salumeria Moroni

via Avogadro, 1/b, tel. 0321611050, NOVARA



El Canton Dij Formagg

corso Casale, 314, tel. 0118994889, TORINO

LOMBARDIA

Le Delizie del Palato via Pordenone, 19, 02 21597733, 3286493918, MILANO Caffineria Nolo piazza Morbegno 2, tel. 02 3826 9553, MILANO Centro Botanico piazza San Marco, 1, tel. 02654708, MILANO