In ricordo di Giuseppe 'Beppe' Sagaria

Giuseppe Sagaria, 72 anni, vice presidente vicario di Confcommercio Fipe VdA e presidente di Ascom Aosta è scomparso la notte scorsa all’ospedale Parini di Aosta nel reparto di terapia intensiva dove era ricoverato da metà novembre a causa del coronavirus.

Originario di Ascea (Salerno) ma residente dagli anni Sessanta ad Aosta, Giuseppe Sagaria da oltre un trentennio era impegnato in Confcommercio VdA unendo all’attività commerciale la passione per lo sport: per alcuni anni era stato un dirigente della Polisportiva Sant’Orso.



Beppe era dal 1980 socio Confcommercio con il negozio di articoli sportivi Sport-Line che gestiva con la moglie, mancata alcuni anni fa, per 20 anni la sua attenzione, la sua disponibilità, la sua determinazione e conoscenza dei problemi della categoria hanno contribuito a costruire quella che è oggi Confcommercio VdA.

Dal 2005 al 2010 Giuseppe Sagaria era stato inoltre membro del Cda di Confidi Cts e dal 2018 era membro della giunta della Chambre.

La sua memoria sarà ricordata con una Messa celebrata sabato 11 dicembre alle ore 18,30 nella chiesa di Sant'Oroso di Aosta