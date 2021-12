Prorogati sconti autostradali per residenti in Valle

La giunta regionale nella seduta odierna ha deciso di prorogare di due anni la procedura a titolo sperimentale di tariffe autostradali agevolate per i residenti in Valle d'Aosta, concordata nel protocollo d'intesa protocollo d'intesa siglato nel 2014 dalla Regione, la Società Autostrade Valdostane (Sav spa) la Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (Rav spa).

L'agevolazione prevede una riduzione del 50% del pedaggio ogni quattro spostamenti sulla tratta autostradale prescelta per i soli valdostani che utilizzano il Telepass: ogni quattro spostamenti effettuati due saranno gratis, fino ad un tetto massimo di 48 spostamenti mensili. Prorogata anche la gratuità del tratto autostradale Aosta est/ovest-Saint Pierre e ritorno. Anche in questo caso l'agevolazione si applica ai soli residenti in Valle in possesso del Telepass.