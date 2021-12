Pont-St-Martin: Torna l'Atelier de Noel di ArtComPont e bissa il successo del 2019

Sono stati circa 150 i bambini entusiasti protagonisti, insieme a tanti volontari, della terza edizione dell’ormai attesissimo 'Atelier de Noël', svoltosi nel pomeriggio di domenica scorsa a Pont Saint-Martin in un allegro clima natalizio.

Come gli anni scorsi, nell’area antistante il municipio resa pedonale appositamente per l’occasione l'associazione onlus di commercianti e artigiani ponsammartinesi ArtComPont ha allestito un laboratorio di pittura a cielo aperto, rivolto ai bambini di tutte le età, coinvolti a realizzare i 'Totem di Natale', ossia le decorazioni natalizie che contraddistingueranno le vetrine e gli ingressi degli esercizi commerciali del paese durante le Feste. I totem di quest’anno, a tema 'pupazzo di neve' andranno ad aggiungersi alle opere già create nelle scorse edizioni dell’Atelier: il Babbo Natale del 2018 e la Renna del 2019.

Anche quest’anno prosegue inoltre con successo il progetto di collaborazione tra Art.Com.Pont , Comune di Pont-Saint-Martin e scuole pubbliche del paese per la realizzazione di altre decorazioni natalizie: dopo gli alberi di Natale per via Roma e il Ponte Romano del 2019 e gli addobbi dell’Albero di Natale del paese del 2020 anche quest’anno dei bellissimi e nuovissimi 'colpi artistici' coloreranno la centrale via Chanoux.

L’obiettivo dell’Associazione è quello di continuare a realizzare delle opere che possano essere 'permanenti' e incrementate di anno in anno per rendere sempre più bello il paese.

Per la mattina di domenica 19 dicembre tutti sono invitati a partecipare alla corsa di Babbo Natale: una gara non competitiva di 3 km finalizzata alla raccolta di fondi da donare all’Asssociazione Insieme Onlus, organizzata in collaborazione con il Comune di Pont-Saint-Martin e l’ASD Ateltica Pont-Donnas.