Piano di Messa in Servizio del sistema di smart metering 2G Deval

L’ammodernamento del parco contatori di energia elettrica in bassa tensione rappresenta un intervento essenziale per rispondere alle esigenze di un settore dinamico e in continua evoluzione come quello energetico.

Il progetto di sostituzione dei contatori avrà inizio nell'ultimo trimestre del 2022 e permetterà di aumentare la proattività degli utenti anche attraverso una maggior consapevolezza dei loro consumi, grazie alle nuove funzionalità e ai vantaggi offerti dall’ultima generazione dei contatori intelligenti.