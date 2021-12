Pomeriggio di studi su paesaggi montani e donne alpiniste

In occasione dell’International Mountain Day, il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle d’Aosta organizza il seminario bilingue “The elect for whom the snow-peaks have a message. Femmes et écrivains au milieu des Alpes”. L'evento è in programma lunedì 13 dicembre alle 14,30 e si svolgerà nella sede di Strada Cappuccini 2A ad Aosta; sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Microsoft Teams accessibile dal sito internet www.univda.it.

Per la sola partecipazione in presenza è necessaria l'iscrizione tramite form online reperibile sul sito dell’Università www.univda.it, sezione eventi. All’ingresso in Università sarà richiesto di esibire il Green Pass.

Nel corso del pomeriggio si indagheranno i rapporti tra montagna, alpinismo e letteratura, al fine di mettere in luce come la narrazione e la rappresentazione abbiano contribuito a plasmare la percezione di luoghi alpini e protagonisti umani. In particolare, ci si concentrerà su come viaggiatori ed esploratori abbiano immortalato il paesaggio montano con gli interventi di Federica Locatelli dell’Università della Valle d’Aosta (Tant de choses qui ne s'expriment pas»: tentatives de description du paysage alpestre dans la littérature des XVIIIe et XIXe siècles ) ed Abbie Garrington della Durham University (From black and white page to wide white stage: representing mountain and polar exploration in the early twentieth-century press).

Nella seconda parte, il tema della rappresentazione verrà declinato al femminile, dando spazio alle alpiniste nella storia e nella letteratura con Delphine Moraldo dell’École Normale Supériore de Lyon (Femmes et excellence en alpinisme: une antithèse visible dans les récit d’alpinisme) e Roberta Grandi dell’Università della Valle d’Aosta (A Teenage Girl on the Alps: A.E.W. Mason’s Running Water as a Bildungsroman). Al termine delle relazioni è prevista una tavola rotonda.

L’iniziativa, il cui coordinamento scientifico è curato da Roberta Grandi, è patrocinata dal Centro ricerca GREEN e da Alpine Convention – International Mountain Day – Reading Mountains Festival.