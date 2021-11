Pour l'Autonomie chiede di valutare ipotesi di una terza canna per traforo Monte BIanco

Con un’interpellanza, il Gruppo Consiliare Pour l’Autonomie concentra l’attenzione sulle questioni ancora irrisolte relative al tunnel du Grand Saint-Bernard e al tunnel du Mont Blanc, in considerazione dell’importanza che rivestono nell’economia regionale e nazionale, nonché del ruolo primario che svolgono nel mantenere la Valle d’Aosta nella sua posizione di carrefour d’Europe rispetto al traffico commerciale e turistico internazionale.

Per questo i Consiglieri di Pour l’Autonomie interpellano il Governo Regionale per conoscere se vi sia l'intenzione perlomeno di prendere in esame l’idea di un progetto per la costruzione di una canna suppletiva di transito per il Tunnel du Mont Blanc. Inoltre, preoccupati dalle perdite in termini di flusso di merci e turisti per la nostra Regione, che conseguono a chiusure e/o rallentamenti del transito per i periodici interventi di manutenzione, chiedono di conoscere se per il prossimo biennio sia stata approntata una programmazione razionale di tali lavori, che sappia contenerne gli inevitabili disagi e le ricadute economiche sfavorevoli; e quali e quante siano le giornate previste per l’interruzione completa della circolazione nei citati trafori, da e verso la nostra Regione.