Calo dei contagi ma la situazione è sempre preocupante

Più guariti che nuovi positivi: il bollettino del lunedì, che comunque registra un numero complessivo di tamponi ridotto al lumicino -oltre cinque volte più basso rispetto alla media dell'ultima settimana- indica 10 nuovi positivi e 12 guariti, con il numero degli attuali positivi che si contrae per la prima volta dopo due settimane di continua crescita. Aumentano di due unità i ricoveri all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, che passano da 19 a 21, di cui uno in Terapia intensiva. Il totale dei positivi è di 628, dei quali 607 sono in isolamento domestico. I dati sono contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione sui numeri dell'Usl, elaborati dalla protezione civile.

Sale l'allerta in Italia e nel mondo per la variante Omicron Sars-CoV-2, sono 4 i casi Covid collegati al nuovo ceppo in Campania. I numeri del bollettino di oggi in Italia: 7.975 casi e 65 morti. Friuli Venezia Giulia in zona gialla, nuove restrizioni e Super Green Pass. Zaia: "Veneto rischia zona gialla prossima settimana". Oggi riunione d'emergenza dei ministri della Sanità del G7 contro la variante Omicron.

I medici sudafricani assicurano che non provoca "sintomi importanti" ma anziani e fragili sono comunque a rischio. Oggi incontro Lamorgese prefetti per i controlli del periodo di Natale. Sindaci al Governo: "obbligo mascherina all’aperto dal 6 dicembre al 15 gennaio". Effetto Super Green pass: +40% di prime dosi di vaccino rispetto alla scorsa settimana.

Oggi i tamponi processati sono e 276.000. Salgono ricoveri (+171) e terapie intensive (+31). "Chiesto obbligo mascherina all'aperto per feste Natale" ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro: "Sono i giorni in cui c'è maggiore possibilità di assembramento". La ministra dell'Interno fa il punto con prefetti dei capoluoghi di regione e responsabili delle forze dell'ordine. Friuli Venezia Giulia da oggi zona gialla. I dati Agenas: in tre regioni ricoveri sopra la soglia di allerta.