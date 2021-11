Saint-Denis: Sciroppi, balsami e pomate con i Petits Soins d'Hiver

Si è tenuto venerdì scorso, presso il salone Polifunzionale del Comune, il laboratorio 'Petits Soins d'Hiver', organizzato dalla Biblioteca comunale di Saint-Denis, con la collaborazione della Maison des Anciens Remèdes di Jovençan.

"Dopo la serata estiva dedicata alle erbe curative di Soeur Martine - si legge in una nota - con l'avvicinarsi dell'inverno si è voluto proporre ai partecipanti, giunti numerosi, ma soprattutto curiosi e attenti, un appuntamento dedicato alla preparazione di sciroppi, pomate, unguenti balsamici e tisane depurative naturali. Grazie alla competenza degli esperti della Maison e all'entusiasmo dei presenti l'attività può dirsi perfettamente riuscita. La biblioteca, dispiaciuta per non aver potuto accontentare tutti gli iscritti, essendo l'iniziativa a numero limitato, non esclude la possibilità di riproporre altri appuntamenti dedicati alla medicina tradizionale e all'alimentazione naturale".

La commissione della biblioteca ricorda, altresì, che dopo la lunga pausa dettata dalla pandemia sono riprese dal mese di novembre le attività di Mercredi Biblio, dedicate ai giovani lettori, al fine di promuovere la biblioteca, la lettura e il libro e per creare momenti di socializzazione tra i nostri bambini. Prossimo appuntamento mercoledì 15 dicembre con il laboratorio di Natale.