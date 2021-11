"L'estate dello Strulgan" un thriller per tutte le stagioni

Siamo in tanti a fare il tifo per Fulvio Tron, un giovane scrittore residente in Val Chisone (To). Esperto di informatica, abilissimo nelle riparazioni casalinghe, bravo cuoco, autore e interprete di commedie amatoriali di successo, dotato di una fantasia invidiabile, capace di fresca ironia, Fulvio sa proporre con incisiva bravura thriller indimenticabili, incalzanti, imprevedibili.

Aiutandoci con maestria a riscoprire il lato oscuro e inquietante che serpeggia sibillino nelle piccole cittadine provinciali, sonnolente solo in apparenza. Il best seller più recente è "L'estate dello Strulgan": in bilico tra fantascienza e suspense, tra l'opulenta Emilia Romagna e le frizzanti vallate alpine, tra amore e misteri insospettabili. Pagine mozzafiato da regalarsi e da regalare per un Natale diverso e...non solo.

Che cosa fareste se qualcuno volesse clonarvi perché siete in perfetta forma? Cosa vorreste cambiare del vostro passato se poteste tornare indietro nel tempo? Questo giallo imbattibile risponderà a queste domande scottanti in modo sorprendente.

Euro 17,10. Pag. 260. Edizioni "Il mio libro". Trovate questo irrinunciabile capolavoro sia nelle migliori librerie che su Amazon.

E se vorrete offrirvi ulteriori emozioni, ecco "Piombo e emozioni", "Nuove sfumature", "L'Eclissi del male", dello stesso Autore: che coloreranno di immenso le vostre serate in ogni stagione, donandovi brividi irripetibili.