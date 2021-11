Successo del PMI Day di Confindustria VdA

A causa dell’attuale situazione sanitaria e per facilitare la massima partecipazione, per questa edizione sono state previste due modalità: in presenza ed in modalità online.

Questa giornata costituisce per i ragazzi una preziosa opportunità di confronto ravvicinato con le realtà produttive; l’obiettivo è quello di coinvolgerli, mostrando loro il valore delle competenze e del talento che ogni giorno portano l’imprenditore e i suoi collaboratori al raggiungimento dei risultati e allo sviluppo di progetti futuri. Per gli imprenditori il PMI DAY è un momento importante, in cui condividere con i giovani l’impegno per la diffusione della cultura d’impresa: un’occasione fondamentale per ridurre la distanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro. In merito, il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino, in visita al Salumificio Maison Bertolin S.r.l. e alla GPS Standard S.r.l., ha dichiarato che “il PMI DAY rappresenta sempre un momento di crescita reciproca”.

In riferimento al tema di questa edizione, la sostenibilità, Giachino ha sottolineato che “le industrie devono adattarsi, evolversi e abbracciare la transizione verde e digitale per continuare ad essere competitivi e rimanere motori di prosperità”. “La sostenibilità sarà la prossima rivoluzione industriale, la rivoluzione 5.0 e dobbiamo stare pronti”, ha affermato Giachino (nella foto in basso).

Il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta, Edy Incoletti nel ringraziare le aziende che hanno aderito alla dodicesima giornata del PMI DAY, ha sottolineato come “l’alta partecipazione delle nostre aziende dimostra che lo spirito imprenditoriale è ancora molto vivo, nonostante le difficoltà sanitarie ed economiche che devono affrontare ogni giorno".

“Gli italiani e specialmente i valdostani ci credono fortemente e le dodici edizioni lo confermano. Ad ogni caduta sorgiamo più forti e più coraggiosi”, ha assicurato il Presidente della Piccola Industria. Un ringraziamento alle Istituzioni Scolastiche e delle Aziende Associate partecipanti.

Le Aziende Associate aderenti all’iniziativa sono state: - Acerbi Carpenterie S.r.l. - GPS Standard S.r.l. - Deval S.p.A. - Logic Sistemi S.r.l - Salumificio Maison Bertolin S.r.l. - Honestamp S.r.l - Musumeci S.p.A. - Randstad Italia S.p.A. - Valdostana Grandi Cucine S.r.l. - VI.M. S.r.l. - ST Microlectronics S.p.A. Le aziende Gruppo Marazzato S.r.l. e Thermoplay S.p.A. per motivi organizzativi hanno rimandato la data della visita che si terrà nelle prossime settimane.