Oggi è il Gatto Nero Day

Oggi mezzo milione di famiglie italiane festeggia i propri gatti neri nell'occasione della sedicesima edizione della giornata internazionale del gatto nero "BLACK CAT DAY 2021", tanti infatti sono i gatti neri che vivono nelle famiglie italiane, mentre almeno altrettanto sono i gatti neri che vivono randagi o in colonie feline, ed è a loro che vogliamo pensare in questa giornata dedicata ai mici neromantati e che purtroppo nonostante tutto sono ancora in pericolo in quanto oggetto di violenze specialmente legate alle superstizioni, quando invece il gatto nero è oramai scientificamente provato che porta assolutamente bene, cosi come tutti gli altri gatti di qualsiasi colore e latitudine.

"Mentre oggi festeggiamo i meravigliosi gatti neri,nella giornata che è a loro dedicata, non dimentichiamoci che molti di loro vivono nelle colonie,mentre i rifugi ne sono pieni, perchè il gatto nero è quello meno adottato proprio per i retaggi che si porta dietro dai tempi dell'oscurantismo religioso del medio evo quando i gatti venivano uccisi e bruciati sui roghi con le streghe- scrivono gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che proprio 16 anni fa ebbero l'idea di istituzionalizzare questa data- E' ora di cambiare, quei tempi sono passati ed ecco il motivo per cui abbiamo trasformato questa giornata in una festa contro tutte le sfighe e per l'abbattimento delle superstizioni":