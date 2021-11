In farmacia per i bambini, raccolta farmaci per minori in povertà sanitaria

Fino a sabato 20 novembre si tiene la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, In Farmacia per i bambini, l’iniziativa nazionale realizzata dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus insieme al Network KPMG, dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria.

«Sono moltissime le richieste di aiuto che la Fondazione Francesca Rava riceve da Case famiglia, Comunità per minori e famiglie che non riescono a far fronte alle necessità dei propri figli. Dal 15 al 20 novembre nelle farmacie aderenti tutti possiamo acquistare e donare farmaci e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria – afferma Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava – Tutti insieme, possiamo contribuire al raggiungimento di uno dei più importanti tra gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: Salute per tutti e per tutte le età, SDG3».

Come funziona l’iniziativa?

Le farmacie aderenti sono abbinate ad una casa famiglia, comunità per minori o mamma-bambino, emporio solidale o ente che aiuta le famiglie in difficoltà nel loro territorio.