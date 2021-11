Tecnologie per la disabilità', se ne parla ad 'Albedo' sul web della Biblioteca di St-Vincent

Secondo appuntamento con 'Albedo, dentro le tecnologie', rubrica online nella quale si affrontano temi legati alle tecnologie e a come esse cambiano e influenzano le nostre vite.

Venerdì 19 novembre, alle ore 21, il tema trattato sarà 'Tecnologie per le (dis)abilità'. Alcune persone hanno caratteristiche fisiche che richiedono l’impiego di ausili per le attività quotidiane, per lavorare, divertirsi e avere una propria socialità. Se ne parlerà in diretta online con alcuni di coloro che creano o permettono di utilizzare queste tecnologie e con chi le impiega nella vita di tutti i giorni.

Saranno presenti: Maria Cosentino, presidente della Cooperativa Sociale C'era l'Acca; Luigi Giunta, Presidente UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), Sezione Regionale Valle d'Aosta; Patrick Creux, La Casa di Sabbia Onlus; Pietro Saccarini, configuration engineer presso un’azienda specializzata nella realizzazione di protesi mioelettriche attraverso scansione e stampa 3D; Sergio Bruno, ristoratore, che da anni assiste una ragazza con disabilità motoria e si sta adoperando affinché possa camminare con un esoscheletro.

'Albedo, dentro le tecnologie' fa parte del progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent. A moderare l’incontro saranno Cristina D’Arienzo, responsabile di tutte le attività del progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent, e Paolo Ciambi, ideatore e coordinatore del progetto.

L’evento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di 'BiblIoT - robotica in biblioteca' e sul canale YouTube della biblioteca 'Primo Levi' di Saint-Vincent. Chi seguirà l’incontro potrà scrivere nei commenti osservazioni e domande, alle quali saranno date risposte in diretta.

Il progetto di robotica educativa della biblioteca di Saint-Vincent è finanziato dal Comune di Saint-Vincent con il contributo di Fondazione CRT e, nella fase di avvio, nel 2017, anche con il contributo del Rotary Club di Aosta.