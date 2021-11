Restructura: tutto pronto per la 33ª Edizione

Dopo il successo di Expocasa, la fiera dedicata alle soluzioni dell’arredo e all’home design, che ha riscontrato il favore positivo del pubblico e degli oltre 100 espositori presenti, torna a Torino Restructura, il salone nazionale dell’edilizia e dell’architettura. L’appuntamento per questa 33° edizione è allo spazio espositivo dell’Oval Lingotto, dal 18 al 20 novembre 2021.

Dopo un anno di pausa, dovuto alla situazione sanitaria nazionale, Restructura torna in cantiere seguendo le regole che hanno reso le precedenti manifestazioni di successo: selezione, scaglionamento degli ingressi, distanziamento e rispetto delle attuali norme in vigore.

I temi centrali di Restructura sono la riqualificazione, il recupero e la ristrutturazione edilizia, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali.

La novità più importante del 2021 è che Restructura si svolgerà in contemporanea con FEL – il Festival dell’Edilizia Leggera, kermesse nazionale itinerante che quest’anno è organizzata negli spazi dell’Oval Lingotto.

FEL, giunto alla sua 6° edizione, è la fiera di riferimento per l’edilizia leggera, il colore e il rivestimento, e richiama imbianchini, imprese edili, decoratori e titolari di negozi di edilizia professionale. Oltre ad accogliere le principali aziende del settore, FEL prevede un ampio palinsesto di eventi e intrattenimenti, con una serie di incontri insieme alle aziende per conoscere ed approfondire i materiali, le tecniche e i prodotti nelle “isole applicative”, punti di incontro per i professionisti all’insegna della condivisione e dell’aggiornamento professionale.

Così come è stato per le principali fiere di settore, anche nel caso di Restructura c’è un sentimento tangibile di voglia di ripartenza, di dare vita a un appuntamento fondamentale per i professionisti, per il territorio e per il momento storico in cui si trova l'intero settore dell'edilizia, fra cambiamenti e incentivi fiscali, difficoltà nel reperire materie prime e manodopera, sostenibilità, innovazione tecnologica e nuovi modi di raccontare le professioni.

Restructura è una vetrina privilegiata per produttori, tecnici, artigiani e professionisti sulle ultime novità in tema di progettazione e materiali, sulle modalità costruttive e soluzioni tecnologiche, ma anche sulle attrezzature e tecniche applicative che guardano sempre più al futuro.

Anche quest’anno un’intera area di Restructura è dedicata alle realtà artigiane piemontesi, grazie all’impegno messo in campo dalla Regione Piemonte per inserire le maestrie locali nella più prestigiosa vetrina del Nord-Ovest dedicata al settore.

Il percorso espositivo progettato negli spazi dell’Oval Lingotto è stato rinnovato per migliorare la fruibilità e per garantire distanziamento e sicurezza prima di tutto, per gli espositori, per i professionisti in visita e per il pubblico generico, che per la prima volta entrerà a ingresso gratuito, previo accredito sul sito. Restructura si rivolge anche a tutti quei visitatori che devono ristrutturare un’ambiente della propria abitazione, del proprio ufficio o della propria azienda, trovando in fiera le migliori realtà e imprese, scovando i prodotti e i servizi di ultima generazione, incontrando artigiani piemontesi e approfondendo alcune tematiche legate alle normative e agli incentivi statali come il Superbonus.

Oltre al classico percorso espositivo, Restructura ha in agenda incontri, workshop, convegni e momenti di formazione dedicati agli ordini professionali con riconoscimenti dei crediti formativi.

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.restructura.com. Proprio dal sito è possibile fare richiesta di accredito per poter accedere al salone. L’ingresso è gratuito previa esibizione e verifica del Green Pass, del titolo di accredito e con obbligo di mascherina.

Restructura

Il salone dell'Edilizia e dell'Architettura di Torino

XXXIII edizione, 18 - 20 novembre 2021

Torino, Lingotto Fiere – Oval

Accesso: via Mattè Trucco, 70 (ingresso e parcheggi)

via Nizza, 280 (ingresso pedonale con servizio navetta)

Orario: dalle 9 alle 19

www.restructura.com

Facebook: @RestructuraTorino

Intagram: @restructura_torino

Linkedin: Restructura Torino

Canali Social Lingotto

Facebook: @lingottofiere

Instagram: @lingottofiere

