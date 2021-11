Sale la curva dei casi covid in Valle

Sono 29 i nuovi positivi al Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. I tamponi processati nell'ultima giornata sono stati 253 da cui è emerso un solo guarito. Continua a salire il numero degli attuali positivi: sono 162, di cui 155 in isolamento domiciliare e sette ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, nessuno in terapia intensiva. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta.