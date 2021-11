Al via giovedì lo speciale evento 'Il Salone del Libro di Lignan'

Lo speciale evento online 'Il Salone del libro di Lignan” organizzato per giovedì 18 novembre dalle ore 21 alle ore 22 al planetario dell'omonima frazione di Saint-Barthélemy (Nus) è un appuntamento del progetto culturale della Fondazione Clément Fillietroz-Onlus, che gestisce l’Osservatorio astronomico regionale e il Planetario di Lignan.

Libri e astronomia rappresentano da sempre un’accoppiata inscindibile, resa addirittura iconica da Galileo Galilei quando, nell’opera Il Saggiatore, con una felicissima espressione descrisse l’universo come “questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi”.

Persino il Salone del Libro di Torino, la maggiore manifestazione italiana nel campo dell'editoria e tra le più importanti in campo internazionale, ha proposto quest’anno il titolo “Vita Supernova”, originale omaggio a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della morte e allo stesso tempo all’astrofisica stellare.

Non sorprende perciò che anche il Centro di ricerca e cultura scientifica valdostano di Lignan presenti una speciale diretta online dedicata a libri scritti da ricercatori e collaboratori dell'istituto, inoltre esponenti di altre istituzioni con cui il Centro è in contatto per le diverse attività.

"Presenteremo un percorso - si legge in una nota - che partirà da panorami terrestri a noi prossimi (Davide Cenadelli, Valle d'Aosta. Uno straordinario viaggio fotografico, Simebooks, 2021) per arrivare a quelli remoti (Luca Nardi, Un mese a testa in giù. Racconto di un viaggio in Cile e Bolivia tra scienza, storia e disavventure, Libreria Geografica, 2021), per poi spiccare il volo attraverso il Sistema Solare (Fabio Nottebella, C'è vita nel Sistema Solare?, Scienza Express, 2021) fino a giungere alle stelle lontane (Paolo Calcidese, Stars. In viaggio tra le stelle, Espress edizioni, 2019).

L’appuntamento, moderato dal ricercatore Andrea Bernagozzi, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA), con accesso libero e gratuito. Chiunque potrà porre domande e partecipare alla discussione attraverso i commenti e la chat dal vivo.