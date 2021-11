Da lunedì 15 novembre certificati anagraficisi scaricano online, gratis no con marca da bollo

Per ottenere il documento bastano un computer, una connessione internet e le credenziali per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, vale a dire lo Spid, la Carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica. Ci si deve collegare poi al sito anpr.interno.it, e cliccare sulla voce “servizi al cittadino”.

Come funziona

Una volta entrati nel sistema sarà possibile visualizzare i propri dati anagrafici e l’elenco dei certificati da stampare e scaricare in tempo reale. Non sono dovuti né bolli né costi aggiuntivi.

I certificati disponibili

Sono in tutto 14, e sono i seguenti:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Al momento sono 7796 i comuni che aderiscono all’anagrafe nazionale, altri 29 hanno pianificato a breve il loro ingresso. Il servizio è disponibile per 66,5 milioni di cittadini italiani, circa il 98% della popolazione italiana.